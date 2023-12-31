بمناسبة العام الجديد.. محافظ الاسكندرية يزف بشرى سارة

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الشعب المصري بالعام الجديد، قائلا :" كل سنة والشعب المصري كله بخير ونتمنى الخير دايما".



وقال محافظ الإسكندرية، خلال لقاء مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أتمنى تظل محافظة الإسكندرية بخير وزيادة السياحة وعدد المصيفين فيها مل عام، ولدينا استراتيجية متكاملة لتنفيذ كل المشروعات التنموية في محافظة الاسكندرية.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لدينا مشروعات كثيرة تنفذ في محافظة الإسكندرية، مؤكدا وجود رغبة في أن تعود عروس البحر المتوسط لزمنها السابق.