عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

برج الدلو
برج الدلو

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات ل. صدى البلد، عن توقعات  الأبراج ٢٠٢٤ لمواليد برج الدلو والذي يبدأ من 21 يناير إلى 19 فبراير.

txt

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

txt

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024


توقعات برج الدلو في ٢٠٢٤

توقعات برج الدلو في ٢٠٢٤ على الصعيد العاطفي:
إذا كنت متزوجا: قد يتعلق الأمر برغبتك في عمل تعديلات في علاقتك بشريك حياتك، أو إيجاد حلول لأزمات أو رغبات متعارضة، قد تكون الحلول أكثر أو أقل إيلاما، المهم حدّد اختياراتك وتحدّث من قلبك بصدق، وتحمّل المسؤولية، ولا تختبئ وراء أعذار كاذبة.


- إذا كنت غير مرتبط: في عام 2024.. سوف تتذوق كل نكهات الحب، قد يكون بعضها حلوًا جدًا، لكن البعض الآخر سيكون أكثر مرارة، مهما حدث يجب أن تحافظ على الشفافية، وكن صادقا في مشاعرك، عموما دخول "بلوتو" لبرجك ابتداء من 21 يناير قد يقلب حياتك لدرجة أنك تقرر الارتباط.

توقعات برج الدلو ف ٢٠٢٤ على الصعيد المهني والمالي:
هذا العام مجموعة من المتطلبات تعتبر هي سبيلك للنجاح مهنيا، عندما يتعلق الأمر بعملك أو أنشطتك أو مشاريعك، ستكون مُطالبًا بإظهار الانضباط والتصميم على المُضِي قدمًا والأمل في النجاح، ولحسن الحظ أنك تتمتع بروح إبداع، خاصة ابتداء من 26 مايو، وهو ما يُعد نقطة قوة تساعدك في الأوقات الصعبة، لأن الإبداع يعني أيضًا الخيال، وسعة الحيلة، وفي بعض الأحيان، ستكون مُطالبًا بأن تمسك العصا من وسطها، وتُفاضل بين التصميم والقدرة على التراجع، نعم، المطالب كثيرة، ومن المؤكد أن التحديات ستكون موجودة هذا العام، كما أنك مطالب عزيزي الدلو بعدم المغامرة بأموالك كي لا تعاني من أحداث غير متوقعة، قد تكون مطالبا أيضا بمواجهة النقد والغيرة، لكن هذا أهون شيء بالنسبة لك، فأنت بارع في التواصل، وتعرف كيف تُسكت الكارهين.
 

الدلو برج الدلو عبير فؤاد خبيرة الأبراج توقعات برج الدلو في ٢٠٢٤ توقعات ٢٠٢٤ توقعات الأبراج ٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

موضوعات متعلقة

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

هشام آمنة: إحالة 837 موظفاً بالمحليات وتنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة

بعد رصد موجات تسونامي في أعقاب الزلزال المدمر.. اليابان تحذر من الأيام المقبلة

بعد تدخله ..جمال العدل: شرط وحيد سبب تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

جمال العدل: شيكابالا ظلم في المنتخب وورثنا حب الزمالك من والدنا

القباج تستعرض تقريرا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023

بسبب ليلة حمراء.. حبس المتهم بإنهاء حياة عريس العياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ