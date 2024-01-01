برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات ل. صدى البلد، عن توقعات الأبراج ٢٠٢٤ لمواليد برج الدلو والذي يبدأ من 21 يناير إلى 19 فبراير.



توقعات برج الدلو في ٢٠٢٤

توقعات برج الدلو في ٢٠٢٤ على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا: قد يتعلق الأمر برغبتك في عمل تعديلات في علاقتك بشريك حياتك، أو إيجاد حلول لأزمات أو رغبات متعارضة، قد تكون الحلول أكثر أو أقل إيلاما، المهم حدّد اختياراتك وتحدّث من قلبك بصدق، وتحمّل المسؤولية، ولا تختبئ وراء أعذار كاذبة.



- إذا كنت غير مرتبط: في عام 2024.. سوف تتذوق كل نكهات الحب، قد يكون بعضها حلوًا جدًا، لكن البعض الآخر سيكون أكثر مرارة، مهما حدث يجب أن تحافظ على الشفافية، وكن صادقا في مشاعرك، عموما دخول "بلوتو" لبرجك ابتداء من 21 يناير قد يقلب حياتك لدرجة أنك تقرر الارتباط.

توقعات برج الدلو ف ٢٠٢٤ على الصعيد المهني والمالي:

هذا العام مجموعة من المتطلبات تعتبر هي سبيلك للنجاح مهنيا، عندما يتعلق الأمر بعملك أو أنشطتك أو مشاريعك، ستكون مُطالبًا بإظهار الانضباط والتصميم على المُضِي قدمًا والأمل في النجاح، ولحسن الحظ أنك تتمتع بروح إبداع، خاصة ابتداء من 26 مايو، وهو ما يُعد نقطة قوة تساعدك في الأوقات الصعبة، لأن الإبداع يعني أيضًا الخيال، وسعة الحيلة، وفي بعض الأحيان، ستكون مُطالبًا بأن تمسك العصا من وسطها، وتُفاضل بين التصميم والقدرة على التراجع، نعم، المطالب كثيرة، ومن المؤكد أن التحديات ستكون موجودة هذا العام، كما أنك مطالب عزيزي الدلو بعدم المغامرة بأموالك كي لا تعاني من أحداث غير متوقعة، قد تكون مطالبا أيضا بمواجهة النقد والغيرة، لكن هذا أهون شيء بالنسبة لك، فأنت بارع في التواصل، وتعرف كيف تُسكت الكارهين.

