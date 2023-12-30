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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

برج الجدي
برج الجدي

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات الأبراج 2024 لمواليد برج الجدي والذي يبدأ  من ٢٢ ديسمبر إلى ٢٠ يناير.

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توقعات برج الجدي في 2024

توقعات برج الجدي 2024 على الصعيد العاطفي:
- إذا كنت متزوجا: هذا العام لديك استعداد للعطاء وفي المقابل تحصل على الحب، هذا العام، تكتسب ثقة بنفسك، وبالتالي تحب نفسك، هذا يساعدك على أن تكون أكثر حرية في علاقتك بشريك حياتك. وداعا للتعقيدات والقلق والشك والرقابة، بل أنت راغب في الاقتراب وإزالة الحواجز، وقادر أن تبدأ بالخطوة الأولى.

- إذا كنت غير مرتبط: لقد قررت هذا العام أن تطارد السعادة أينما كانت، لأول مرة تجد في نفسك الشجاعة لتتحدث بصراحة عن مشاعرك، وتستخدم سحرك لإغراء من يعجبك، يبدو أنك قررت أن تجعل الحب محور حياتك، عموما الوقت مثالي للحب والكواكب تعمل لصالحك، وقد تقودك حتى لكتابة قصائد حب شاعرية، قد تكون نهاية العام أكثر برودة في المشاعر، لكن على الأقل سيكتشف الجنس الآخر جانبا جديدا ومضيئا من شخصيتك.

توقعات برج الجدي في 2024على الصعيد المهني والمالي:
هذا العام النجاح حليفك! تعمل بكفاءة، وتتألق بأفكار مبتكرة، تضاعف مواهبك، ولا شيء يقف في طريقك، في بعض الأحيان قد يؤدي تراجع عطارد، ومشاكل الاتصال التي يسببها، إلى إبطائك، وقد يكون مصدرًا لصراعات، لكنك تثبت أنك أقوى في مواجهة التحديات، في الواقع، السر في ذلك أنك تعرف كيف تكسب الثقة، وتجعل الآخرين يتبعونك، ويساعدونك أيضا على التطور، الجانب السلبي الوحيد هو المال، تتسرع في قراراتك الشرائية، وقد تكون قرارات سيئة تضعك في ضغوط وأزمات ومخاطر أنت في غنى عنها، لذا كن حذرًا ولا تغامر.

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