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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول السفينة البريطانية "لايم باي" إلى بورسعيد لتوصيل مساعداتها لغزة

السفينة البريطانية
السفينة البريطانية لايم باي

وصلت إلى مصر أول شحنة مساعدات بريطانية بحرية تحمل مساعدات لغزة ، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقدمت السفينة لايم باي ، وعلى متنها حوالي 90 طنًا من  المواد الأساسية اللازمة للأهالي في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، أن الشحنة وصلت إلى قبرص أولاً وتم توصيل الشحنة إلى مصر بواسطة السفينة المساعدة للأسطول الملكي لايم باي.

وتحمل لايم باي، بطانيات حرارية ومودا للإيواء وإمدادات طبية مقدمة من المملكة المتحدة وقبرص.

ووصلت السفينة ، إلى بورسعيد حيث سيتم استلام المساعدات من قبل الهلال الأحمر المصري والذي سوف ينقلها إلى غزة عبر معبر رفح لتوزيعها من قبل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.

وسبق وأعلنت المملكة المتحدة، أنها وضعت 60 مليون جنيه إسترليني كتمويل إنساني إضافي لغزة خلال هذه السنة المالية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية السنوية الحالية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر شحنة مساعدات بريطانية بحرية غزة السفينة لايم باي

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