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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تفتح ملف حوادث الصعق الكهربائي

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال في أكشاك الكهرباء، وعدم توفير الأغطية الخاصة بها بمنطقة أبناء الجيزة – حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، مما ترتب عليه وفاة طفل نتيجة الصعق الكهربائي.

 

واستعرض هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة يتعرض لها المواطنين في عدد من المناطق بأكتوبر بسبب أكشاك الكهرباء وهو ما نتج عنه وقوع حوادث صعق.

وحذر النائب من مخاطر ذلك على صحة المواطنين، مطالبا بضرورة مواجهة هذا الإهمال وعمل مراجعة حقيقية لكافة الأكشاك في المناطق المختلفة بأكتوبر.

واتفق معه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، مشددا على ضرورة التحرك لإنهاء هذه الأزمة حرصا على حياة المواطنين.

وشدد السويدي، على ضرورة الرقابة على أكشاك الكهرباء لمنع تعرضها للسرقة وعمل مرور عليها بشكل مستمر.

من جانبه تعهد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة، بمراجعة كافة الأكشاك في منطقة أبناء الجيزة، مؤكدا أنه خلال شهر سيتم إنهاء المشكلة بشكل كامل.

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