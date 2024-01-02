دار علوم القاهرة: أسئلة الامتحانات تناسب مستوى جميع الطلاب

أجرى الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، جولة تفقد خلالها امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م .

وأكد الدكتور أحمد بلبولة، أن جميع الاسئلة فى متناول الطلاب طبقا لما تم دراسته خلال الفصل الدراسى الأول و لا يوجد أى مشكلات اجتماعية فى الامتحانات .



كما زار عميد الكلية، لجنة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على سير الامتحانات الخاصة بهم بشكل آمن ومستقر.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الدوريات والمجلات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي والمجلات والدوريات العلمية .

واستعرض التقرير التقدم الكبير الذي حققته المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة خلال الفترة الأخيرة وفي عام 2023 على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع والسير نحو العالمية، بما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

واشار التقرير الى التقدم العالمي الكبير لمجلة الطب البيطري وحصولها على المركز الثامن عالميًا من بين 186 مجلة علمية ، وتصدر بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis .. ولأول مرة فى تاريخها تحصل على معامل تأثير 2.2 درجة ،و حصلت المجلة علي معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 ، وبلغت نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر. وعدد الاستشهادات العالمية ارتفعت عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس،وزيادة عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحث في عام 2021 الي 103 بحث في عام 2022 .