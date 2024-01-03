عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 3 يناير 2024.. قاوم التبذير

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 

يوم مليئ بالطاقة يطرق بابك، ينذر محاذاة النجوم بتحول كبير في جميع مجالات الحياة، لقد حان الوقت للتقدم بحذر، والاستمتاع تمامًا، وقبل كل شيء، لا تفقد أبدًا ميزتك الجذاب.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

يمكن أن تسافر في رحلة بحرية مع شريك الحياة لاستعادة الرومانسيه بينكما مرة أخرى.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والضغط يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام. اليوم أيضًا جيد للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية.. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

  تغلب على الدبلوماسية. وتذكر، وسط كل العمل، تسلل إلى  الراحة المرحة لإعادة شحن طاقتك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قاوم إغراء التبذير، وتذكر أن الثروة الحقيقية تأتي من المدخرات والإنفاق.

برج العقرب برج العقرب حظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

بعد أنباء انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. توافق أنثى الجدي مع رجل القوس

توقعات برج الدلو 2024: مكاسب وسداد ديون

توقعات برج القوس 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج العقرب 2024 ماليا ومهنيا وعاطفيا وماليا وصحيا

توقعات برج الميزان 2024 صحيا وعاطفيا وماليا ومهنيا

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024: لا تفرض قراراتك

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 : تحصل على ثروة

توقعات الأبراج لشهر يناير 2024 .. حب وفلوس وسفر للخارج لهؤلاء

ترشيحاتنا

شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الجيرة في كفر الشيخ.. تفاصيل

روسيا تسقط صاروخًا أوكرانيًا فوق ميناء سيفاستوبول في القرم

الحكم على مُحامٍ شهير في تهمة سب وقذف مرتضى منصور| اعرف التفاصيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهرب من سؤال حول استشهاد قادة حماس في لبنان

صيغة التهنئة عند الزواج .. أفضل كلمات تقال للعروسين

أخبار الحوادث.. تفاصيل مقـ.تل موزة من مسجلين خطر.. قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة حورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ