خروج لاعب الأهلي من قائمة المنتخب بعد تأكد اصابته

خضع أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم ، وبالتالي تأكد عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم ، الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا