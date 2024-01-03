أمير توفيق تحرك.. تطور عاجل في الأهلي لحسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن عمر كمال عبد الواحد أتم تعاقده مع النادي الأهلي، بل وهناك حديث عن أن اللاعب قام بتصوير إعلان التقديم الخاص به.

وأوضح شبانة، خلال تقديمه برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر قناة "ETC"، أنه قد يدخل في صفقة اللاعب أيضا، لاعبين من الناشئين كما قد يدخل صلاح محسن في الصفقة؛ لإنهائها بشكل كامل، ولكن اللاعب وقع لصفوف الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الزمالك كان يتفاوض مع اللاعب، ولكن الزمالك جمد مفاوضاته، خاصة وأن عمر كمال عبد الواحد يميل للانتقال إلى الأهلي.

صفقات الأهلي الجديدة

أضاف "شبانة"، أن أمير توفيق سيسافر إلى السويد؛ من أجل إنهاء صفقة وسام أبو علي، المهاجم الفلسطيني، وسيكون مع عمر كمال عبد الواحد، أول صفقتين سيتحدث عنهما النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ضوء اهتمام المارد الأحمر بتدعيم صفوفه.

ونوه محمد شبانة، بأن مارسيل كولر يرغب في تجهيز اللاعبين بقوة في فترة الإعداد الحالية وخوض مباريات ودية قوية في ضوء تواجد عدد كبير من اللاعبين في منتخب مصر، والنادي الأهلي لديه مباريات قوية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.