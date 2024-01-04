رئيس الهيئة العربية للتصنيع في ضيافة رانيا هاشم الجمعة المقبل

تستضيف الإعلامية رانيا هاشم، يوم الجمعة المقبل؛ اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وسيتحدث لأول مرة عن المنتجات العسكرية والمدنية التي تقدمها الهيئة من إلكترونيات معدات طبية ولوحات السيارات الذكية، وكذلك عربات المترو والقطارات التي ينتجها مصنع سيماف بعد تطويره.

كما سيكشف عن أبرز الاتفاقيات التى أبرمت فى معرض “إيدكس 2023”، وأبرز المعروضات العسكرية بالمعرض وكيفية الاستعداد للنسخة الجديدة من معرض “إيدكس”.

جدير بالذكر أن برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، يذاع الجمعة السابعة مساءً على شاشة تليفزيون “الحياة”.



