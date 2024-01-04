رئيس بعثة اليونيفيل يثير المخاوف بشأن الوضع في جنوب لبنان

عقد أرولدو لازارو، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اجتماعات حاسمة مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى لمعالجة الوضع المتصاعد في جنوب لبنان. وتعبيرًا عن مخاوفه، التقى لازارو بشكل منفصل مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفي حديثه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أكد لازارو على الضرورة الملحة للمناقشات، قائلاً: "لقد أعربت عن قلقي بشأن الوضع والانتهاكات في وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك سوء التقدير المحتمل، والذي قد يكون له عواقب مدمرة. أولوياتنا هي منع التصعيد، وحماية المدنيين". الأرواح، وضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام".

وركزت الاجتماعات على الأوضاع الحالية على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي أنشأته الأمم المتحدة لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.