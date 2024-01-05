مقرر اللجنة السكانية بالحوار الوطني : زيادة المواليد سببها أصحاب الفكر الثابت

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقرر اللجنة السكانية في الحوار الوطني، إن الحضر تستجيب بشكل أعلي للرسائل والجهود التي من الممكن أن يتم القيام بها لتخفيض المواليد أضعاف الريف، مشيرة إلى أن المشكلة فى الريف أنها تستغرق وقتا أطول.

وأضافت عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن زيادة عدد السكان والمواليد مرتبط بشكل رئيسي بقطاع تنظيم الأسرة، ولكنه ليس مرتبط بطبيعة المواليد أو غيرها.

وتابعت الدكتورة نيفين عبيد مقرر اللجنة السكانية في الحوار الوطني، أنه طالما هناك إهتمام بموضوع القضية السكانية فى مصر إهتمام حقيقي، فليس من المتوقع أن تزيد إلا فى ضوء الزيادات الطبيعية لبعض الفئات ذات التفكير الثابت.