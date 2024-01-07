ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس إسبانيا بفوزه على أراندينا 3-1

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور ال-١٦ لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فريق أراندينا بنتيجة ٣-١، السبت، ضمن منافسات دور الـ٣٢ للمسابقة.

سجل ثلاثية ريال مدريد، خوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة ٥٤، وإبراهيم دياز في الدقيقة ٥٦، ورودريجو في الدقيقة ٩١، فيما جاء هدف فريق أراندينا الوحيد في الدقيقة ٩٣.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الدور ذاته، ودع فريق ريال بيتيس منافسات كأس إسبانيا بعد خسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.

كما بلغ فريق رايو فايكانو دور الـ١٦ بعد تغلبه على مضيفه هويسكا بهدفين دون رد.