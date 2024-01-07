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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«هدية الرئيس»..مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع آلاف الهدايا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

حسني حافظ أمين العمل
حسني حافظ أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، فاعلية توزيع آلاف الهدايا على الأطفال والمواطنين أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد بمختلف كنائس المحافظة، وذلك تحت شعار «هدية الرئيس».

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار «هدية الرئيس»، حيث تم توزيع الآلاف من الهدايا والألعاب على الأطفال والمواطنين في مختلف كنائس المحافظة، وذلك كجزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين.

وأشار إلى أن الأطفال والأهالى استقبلوا «هدية الرئيس» بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال والمواطنين على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد المجيد وسط جو من الفرحة والسرور.

وأكد النائب خالد شلبي امين التنظيم أن المصريين جميعا يحتفلون بأعياد الميلاد خلال تلك المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني المواطنة على أرض مصرنا الغالية، متمنيا لمصرنا الغالية دوام النجاح والتوفيق.

و أوضح حسني حافظ أمين العمل الجماهيري المشرف علي الفاعلية أن شباب الحزب شاركوا بإشراف أمناء الاقسام في عملية التوزيع بمختلف الأقسام، حيث أبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع والميادين في الإسكندرية.

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