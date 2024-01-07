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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم لجمبسوت هيفاء وهبي بعد ظهورها المثير| تعرف عليه

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وتألقت هيفاء وهبي، مرتديه جمبسوت طويل ومميز باللون الموف ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها، واختارت شال باللون الاسود لاكمال اللوك.

وبلغ سعر جمبسوت هيفاء وهبي، 70 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هيفاء وهبي…

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