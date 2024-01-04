إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته.

وأطلت إلهام شاهين، مرتديه بنطال أنيق باللون الكحلي ، ونسقت معه توب ملون وفوقه كارديجان من نفس النقوشات ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت إلهام شاهين، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إلهام شاهين