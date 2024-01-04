مكشوف الظهر.. هنا الزاهد بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت هنا الزاهد، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف مكشوف من الظهر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه .

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور هنا الزاهد

https://www.instagram.com/reel/C1ph6kjrCsK/?igsh=MXFmZXlqYThvOW11Yw==