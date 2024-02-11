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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لو معاك iPhone قديم.. آبل تدفع 500 مليون دولار لأصحاب آيفون

صدى البلد

قامت شركة آبل الأمريكية الرائدة بإصدار المدفوعات لأصحاب هواتف iPhone الذين كانوا جزءًا من دعوى قضائية جماعية زعمت أن الشركة قامت بتباطؤ الهواتف القديمة التي تحتوي على بطاريات ضعيفة في الخفاء.


 

نشأت هذه التسوية التي تُسمى "بطارية" ، والتي تم التوصل إليها في عام 2020 مقابل 500 مليون دولار كحد أقصى ، من قرار Apple عام 2017 بخفض أداء بعض هواتف iPhone دون إعلام المستخدمين بوضوح.


 

رفعت الدعوي القضائية ديسمبر 2017 أن Apple قدمت ميزة التباطؤ في iOS 10.2.1 لمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة ، لكنها فشلت في الكشف عنها في ملاحظات التحديث.


 

على الرغم من أن Apple اعتذرت عن نقص الشفافية وعرضت مؤقتًا استبدالًا للبطارية بخصم ، إلا أنها نفت عمدًا تضليل المستخدمين وقالت إنها قامت بتسوية الدعوى فقط لتجنب "اللجوء إلى إجراءات قضائية مرهقة ومكلفة".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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