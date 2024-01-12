عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 : تجنب النميمة

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية…

txt

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024 : فرص ومسئوليات

txt

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: اثبت همتك

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024

قم بتسوية الخلافات مع حبيبك لتجعل يومك سعيدًا، سيكون الجدول المهني مزدحمًا اليوم بينما يجب أن يكون لديك أيضًا سيطرة على الإنفاق، لن يزعجك أي مرض خطير اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

 يجب أن يكون برج الجدي المصاب بالسكري صارمًا في نظامه الغذائي ويجب أن يبدأ يومه أيضًا بممارسة الرياضة، يجب على أولئك الذين يسافرون اليوم أن يحزموا مجموعة طبية تحتوي على كل الأدوية الضرورية، قد تصاب بعض الإناث بمشاكل الصداع النصفي النسائية.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

تجنب النميمة وركز بدلاً من ذلك على الإنتاجية، سيحصل أولئك الذين انضموا مؤخرًا إلى أحد المكاتب على فرص لعرض مواهبهم، قضاء المزيد من الوقت في تعلم الأشياء. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

يمكنك أن تكون واثقًا من علاقة الحب اليوم، على الرغم من الفواق الأولية، سوف تنجح في الفوز بقلب من يعجبك، اقضِ المزيد من الوقت في مشاركة المشاعر وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقوية الترابط. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يمكن أن يكون هناك نزاع قانوني سيتطلب منك إنفاق مبلغ، سيطلب أحد الإخوة أيضًا المساعدة المالية، سيكون هناك احتفال داخل العائلة ويتوقع منك المساهمة عن طيب خاطر.

برج الجدي برج الجدي وحظك اليوم برج الجدي وحظك اليوم الجمعة برج الجدي وحظك اليوم صحيا برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024 : فرص ومسئوليات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: اثبت همتك

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: جدال حاد

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: استقرار مالي وصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 يناير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : تأجيل الاستثمار

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : مشكلات مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.. تجنب الإقراض

ترشيحاتنا

تحقيقات موسعة في إصابة ٩ من أسرة واحدة بانفجار أسطوانة غاز بالصف

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ