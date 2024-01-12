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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 : مناقشات غير سارة

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 يناير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : مشكلات مالية

برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 

 تسوية مشاكل العلاقة لتظل سعيدًا مع الشريك، سوف تنجح احترافيتك في جعل الحياة المكتبية رائعة، كل من الثروة والصحة سوف يمنحك يومًا سعيدًا ومبهجًا.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

اقضوا المزيد من الوقت معًا وشاركوا أيضًا المشاعر، كن حذرا لتجنب المناقشات غير السارة اليوم، تواجه بعض علاقات الحب انتكاسة بسبب التدخلات الخارجية.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد تشتكي الإناث من الصداع النصفي في النصف الثاني من اليوم، يجب على الأطفال توخي الحذر حيث قد تحدث كدمات طفيفة أثناء اللعب. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

سيتم مواجهة جميع التحديات المهنية بجد اليوم، قم بالتركيز أكثر على المهام حيث إن بعض المهام الحاسمة سوف تطرق بابك، كن مستمعًا جيدًا وهذا سيساعدك في اجتماعات الفريق. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

 قد يجد رجال الأعمال عائدات من التجارة الخارجية، كن حذرًا أثناء التعامل مع العملاء الدوليين حيث قد تكون هناك نزاعات تتعلق بالتمويل، ستحتاج أيضًا إلى توخي الحذر أثناء إقراض مبلغ كبير .

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