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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلوة يا بلدي | تنظيم رحلة بالدراجات النارية إلى الأقصر والبحر الأحمر

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ينظم نادي "هوكس مصر"، أكبر نادي دراجات نارية في الشرق الأوسط، رحلة بالدراجات النارية لأعضائه إلى محافظتي الأقصر والبحر الأحمر تحت شعار "حلوة يا بلدي"وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية.

وتتضمن هذه الرحلة التي يشارك بها 57 مشارك من  مصر، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول العربية، التوجه إلى محافظة الاقصر وزيارة معابد كل من الكرنك والأقصر، ثم التوجه إلى محافظة البحر الأحمر للاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة لمدينة الغردقة ثم العودة إلى مدينة القاهرة.

ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الرحلة تساهم في تسليط الضوء على منتجي السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية واللذان يمكن دمجهما معاً ولا سيما في ظل التطور الذي قامت به الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية وخاصة في المقاصد السياحية من تطوير شبكة المواصلات ومطارات دولية وطرق سريعة لتسهيل حركة انتقال السائحين بين المدن المصرية.

وخلال هذه الرحلة يقوم أعضاء مكاتب الهيئة بالأقصر والبحر الأحمر باستقبال المشاركين وتقديم كلافة التسهيلات اللازمة لهم، وتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية لهم عن كل منطقة ومكان يقوموا بزيارته خلال جولتهم.

 الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت برعاية عدد من هذه الرحلات تحت تحت شعار "حلوة يا بلدي" منذ عام 2019، حيث قام نادي "هوكس مصر" خلال أعوام (2019، 2021، 2022، 2023) بتنظيم العديد من الجولات في عدة محافظات مصرية بهدف تنشيط السياحة منها محافظات الفيوم، بني سويف، وأسوان، وجنوب سيناء.
 

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هوكس مصر دراجات نارية الأقصر البحر الأحمر حلوة يا بلدي

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حلوة يا بلدي | تنظيم رحلة بالدراجات النارية إلى الأقصر والبحر الأحمر

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