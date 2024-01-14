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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيهاب توفيق يحيي حفلاً غنائيا في كندا.. 3 فبراير

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

يحيي الفنان إيهاب توفيق، حفل غنائي ساهر له في مدينة تورنتو الكندية، للجالية المصرية هناك، وذلك يوم 3 فبراير المقبل. 

 

أحدث أغاني إيهاب توفيق

من جهة أخرى، طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان"أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية  بمناسبة ليلة عيد ميلاده، وأيضا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذى أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية، الخميس الماضى.

أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

 

كلمات أغنية أيوة يا غشاش لـ إيهاب توفيق

وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول 
بتبين غير المتداري جواك على طول ..
و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير
على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير
طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير
وتجمد قلبك كالعاده  وتبيع بضمير
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش 

 

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