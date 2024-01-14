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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا والصومال

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل، عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وقال السفير حسام زكي، في تصريح للصحفيين، اليوم، إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية.

وأضاف أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، ولكن تعذر عقده؛ بسبب تداخل مواعيد الوزراء، ولذا، جرى الاتفاق على أن يعقد بطريقة الاتصال المرئي «الفيديو كونفرانس» باعتبارها الطريقة الأكثر عملية.

وأوضح أن الاجتماع سيعقد منتصف نهار يوم الأربعاء 17 يناير 2024؛ لمراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدولة العربية.

وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، قد أعلن يوم 4 يناير 2024، أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم «بشكل غير قانوني» بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه إثيوبيا، حق استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة إلى استغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.

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