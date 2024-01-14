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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم غير محدود للطلاب غير القادرين بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

من أكبر التحديات التي تواجه الطلاب المتعثرين من سداد المصروفات الدراسية هو ضعف الدعم المالي، فقد يجد الطلاب أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي، مثل الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، مما يضعهم في موقف صعب لتحقيق حلم الحصول على درجة علمية، إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص في الموارد التعليمية المتاحة لهؤلاء الطلاب، مما يجعلهم يواجهون صعوبات في الحصول على الدروس والمواد الدراسية اللازمة لتحقيق التقدم الأكاديمي.
 

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن هناك دعما وميزانية كبيرة ، لمكاتب رعاية الشباب، لسداد مصاريف الكليات والمدن الجامعية للطلاب المتعثرين، وغير القادرين والأيتام، وفقا للأوراق الثبوتية المقدمة، ومن يثبت أنه غير قادر.

أوضح ، أن الجامعة تدعم صناديق رعاية الشباب بمختلف الكليات سنويا، لسداد المصاريف الدراسية، للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية والمدن الجامعية، بخلاف الدعم الذي جرى تقديمه بشأن الرعاية الصحية الشاملة.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم  تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي الجاري.
 

وأوضحت الدكتورة أميرة في تصريحات لـ صدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي هي :

-الطالبة الراسبة 
-الطالبة المفصولة 
-الطالبات الخريجات 
-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية
-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية

 

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي :

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم )سارية وصورة شخصية للطالبة 
-وفي حالة وفاة احد الوالدين او كلامها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش

-وفي حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاب 
-وفي حالة ان يكون الوالد مزارع  تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعد امتلاكه اي أراضي

-وفي حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل  حديثة ومختومة
-وفي حالة مرض الطالبة أو أي فرد من أفراد الأسرة عليه تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك

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