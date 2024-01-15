برلماني: القضاء على ظاهرة تسرب الطلاب أحد أهم دعائم المنظومة التعليمية

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، هو أحد أهم دعائم المنظومة التعليمية، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على المجتمع فيما يتعلق بزيادة الأمية والجهل.

وثمن البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن تشكيل فرق معالجة للحد من ظاهرة التسرب والقضاء عليها، منوها أنها خطوة على الطريق الصحيح وتحتاج لدراسة الظاهرة وأسبابها سواء كانت أسباب اجتماعية أو ثقافية.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة يتواكب مع أهداف الدولة الاستراتيجية في الارتقاء بالعنصر البشري، مؤكدا أن التسرب من التعليم من الظواهر التي تؤثر بالسلب على المجتمع المصري وتشكل خطورة كبيرة على تقدمه.

واكد على أن التسرب هو السبب الرئيسي في الارتفاع المستمر في نسبة الأمية بمصر، مطالبا بضرورة القضاء نهائيا على ظاهرة عمالة الأطفال ومنع جواز القاصرات لأنهم سبب في توسع هذه الظاهرة.