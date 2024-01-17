عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تستطيع العمل تحت ضغط .. انت منهم ؟

حظك اليوم
حظك اليوم

تجد بعض مواليد الأبراج النجاح في مهن متنوعة بسبب قدرتها على تحمل الضغط، إنهم يتكيفون بسرعة مع المواقف المتطورة لتلبية متطلبات العمل.

أبراج تعمل تحت ضغط

إنهم يتعاملون بسلاسة مع المتطلبات المكثفة والمواعيد النهائية الضيقة والمسؤوليات الكبيرة في العمل، وفي الواقع، فإن مرونتهم، ومهاراتهم الاستثنائية، وقدرتهم على الازدهار تحت الضغط، تميزهم كمحفزين للتغيير الإيجابي.

برج الجدي


يُعرف مواليد برج الجدي بانضباطهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية. غالبًا ما يكونون موثوقين ويزدهرون في المواقف التي تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا ومثابرة، لكن قلة من الأشخاص يعرفون مدى مرونتهم وقدرتهم على التعامل مع المواقف الصعبة بنعمة.

برج العذراء

مواليد برج العذراء دقيقون ومهتمون بالتفاصيل، وهو ما يمكن أن يكون ذا قيمة في المهن ذات الضغط العالي، تساعدهم مهاراتهم التحليلية ونهجهم المنهجي على التنقل في المواقف المعقدة بفعالية، في الواقع، يتمتع مواليد برج العذراء بالقدرة على إلهام الآخرين، مما يجعلهم مناسبين تمامًا لأدوار قيادية في البيئات عالية الضغط.

برج القوس

مواليد القوس مغامرون ومنفتحون، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في المواقف الديناميكية والضغط العالي، هذه الأبراج النارية قابلة للتكيف ويمكنها التفكير على أقدامها، مما يجعلها فعالة في حل المشكلات، وهذا يتيح لهم التعامل مع القضايا المعقدة بإبداع ودقة، إنهم ينظرون إلى التحديات على أنها فرص لعرض قدراتهم، وتحديد الحلول المبتكرة للتغلب على العقبات.

برج الحمل


غالبًا ما يكون أفراد برج الحمل قادة طبيعيين ينجحون في مواجهة التحديات، تتمتع هذه العلامات النارية بروح تنافسية ودافع للنجاح في مواقف الضغط العالي. وهذا يجعل برج الحمل مناسبًا تمامًا للأدوار التي تتطلب اتخاذ قرار سريع.

الأبراج ابراج برج الجدي برج العذراء برج القوس برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ