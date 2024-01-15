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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيحوشوا فلوس كتير.. 4 أبراج تعشق السفر والمغامرات

ابراج تعشق السفر
ابراج تعشق السفر

جاذبية الطريق المفتوح وسحر الرحلة سيرًا على الأقدام تستهوي بعض العلامات في الأبراج، إنهم يستمتعون بمشاهدة المعالم السياحية بوتيرة بطيئة في المدن الجديدة.

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برج الحمل

يتميز برج الحمل بطبيعته المغامرة والحيوية، غالبًا ما يستمتعون بالأنشطة البدنية وإثارة الاستكشاف، مما يجعلهم مرشحين محتملين للاستمتاع بالرحلات سيرًا على الأقدام.

برج الجوزاء

الجوزاء أفراد فضوليون وقابلون للتكيف، يستمتعون بالتعلم واستكشاف أشياء جديدة، وقد تجعلهم طبيعتهم المضطربة يميلون إلى المشي لمسافات طويلة لاكتشاف الجواهر المخفية والأماكن المثيرة للاهتمام، إنهم يرون أن التجربة المشتركة لعبور المناظر الطبيعية سيرًا على الأقدام.

برج العذراء

يهتم مواليد برج العذراء بالتفاصيل ويقدرون جمال العالم من حولهم. على الرغم من أنهم قد لا يكونون عفويين مثل بعض الأبراج الأخرى، إلا أنهم يقدرون مكافآت العمل الجاد، يسمح لهم المشي لمسافات طويلة بتحديد وتيرة ثابتة وتحقيق أهدافهم أثناء استكشاف أماكن جديدة. لذلك، قد يستمتعون بالاستكشاف.

برج القوس

مواليد القوس هم متجولون بطبيعتهم ويحكمهم كوكب المشتري، كوكب التوسع والاستكشاف، لديهم رغبة قوية في الحرية ويحبون الشروع في مغامرات عفوية.

حظك اليوم الأبراج برج الجوزاء برج الحمل برج العذراء برج القوس

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