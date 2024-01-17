بيان عاجل من الحكومة اليمنية بعد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية عالمية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكدت الحكومة اليمنية أن القرار ينسجم مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة كمنظمة إرهابية وفقاً للقوانين اليمنية، ويأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه المليشيات.

وجاء في بيان الحكومة: “منذ الانقلاب المشؤوم الذي قامت به هذه المليشيات ضد إرادة الشعب اليمني، ومخرجات الحوار الوطني، وحتى هذه اللحظة وفي ظل عدم وجود رادع حقيقي لم تتوقف المليشيات عن ممارسة الإرهاب، والقيام بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين من خلال تفجير المنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم، ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين، وحصار المدن، وزراعة الألغام في البر والبحر، وتهديد طرق الملاحة الدولية، واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية، والمدنيين كدروع بشرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن”.

وأضاف البيان، أن “الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها على أنه لإحلال السلام في اليمن فإن على المليشيات الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، والقبول بمبادرات السلام بما في ذلك خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وكافة الجهود الحميدة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة”.

وكانت واشنطن أعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، ليسري التصنيف خلال 30 يوما.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: “رداً على هجمات الحوثيين المستمرة؛ فإن الولايات المتحدة تضعهم على قائمة الإرهابيين بشكل خاص”.

وأضاف: “هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية وسفن الشحن تتطابق مع تعريف الإرهاب”.

وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي: “إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف”.