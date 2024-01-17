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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في دافوس.. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع بالمنطقة

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث بن فرحان، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في "دافوس"، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

والتقى أيضا رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار، حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخِر المستجدات الدولية.

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان "الاستثمار المتنوع والمبنيّ على الابتكار في المملكة العربية السعودية"، تناولت رحلة التنوع والتحول الاقتصادي المستمرة وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وضِمن أعمال المنتدى، شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في جلسة بعنوان "استعادة الثقة في النظام العالمي"، التي ناقشت التحديات التي تواجه العمل الدولي متعدد الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الثقة في النظام العالمي. وشارك في الجلسة نحو 100 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين ومنظمات دولية.

في السياق ذاته؛ شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، في جلسة بعنوان "تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية. وناقشت الجلسة الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل معالجتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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