بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

انفعل التونسي طارق دياب، محلل قنوات "beIN SPORTS"، على مقدم الاستديو التحليلي، لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر

المحلل التونسي يغضب بسبب مباراة مصر وغانا

وجاء رد الفعل الغاضب للتونسي طارق دياب أثناء تحليله مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، بسبب عدم حصوله على وقت كاف لتحليل مواجهة النسور والأفيال حيث قال: "لماذا جئنا من المنزل لنحلل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار؟، إذا كنا بين الشوطين سنتحدث لدقيقة واحدة ونشاهد بين الشوطين لقاءات عن مباراة مصر وغانا وحوارًا للمدير الفني".

مباراة مصر وغانا

وتجرى الآن مباراة مصر وغانا التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وجاء تشكيل مصر ضد غانا على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.

تشكيلة غانا امام منتخب مصر

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: غيديون مينساه – ألكساندر دجيكو – محمد ساليسو – دينيس أودوي

الوسط: إدريسو بابا – دانيال أمارتي – جوزيف بانتسيل – أندري آيو – جوردان آيو

الهجوم: إينياكي ويليامز

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة كأس الأمم الإفريقية 2023

وإليكم تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 مجانًا:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500