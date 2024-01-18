محللة سياسية: تصويت البرلمان الأوروبي على وقف إطلاق النار بغزة خطوة هامة

أشادت المحللة السياسية الدكتورة جيهان جادو، بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت المحللة السياسية الدكتورة جيهان جادو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هذا القرار حيوي ومهم جدا في هذا التوقيت".

وأضافت: "هذا القرار جاء متأخرا بعض الشيء، لكنه قرار هام للغاية لأن أوروبا تتأثر من هذه الحرب"، موضحة أن وقف إطلاق النار يدعونا إلى خطوة هامة وهي العودة لمتابعة عملية السلام بجدية".

وأردفت: "إذا كان البرلمان الأوروبي وافق بمعظم أعضائه وصوت على قرار لوقف إطلاق النار في غزة فهي خطوة هامة تحسم موقف الجانب الإسرائيلي الذي تعنت كثيرا وارتكب مجازر في حق المدنيين"، موضحة أن "أوروبا الآن اتجهت إلى فلسطين وتعي ما ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من انتهاكات عالمية ودولية".