الضرائب تعلن خطوات تسجيل الإيصال الإلكتروني

عرضت مصلحة الضرائب المصرية عدد من الرسائل والمعلومات التنويهية للممولين بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني

وقالت مصلحة الضرائب عبر منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان " معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تتضمن مجموعة من الخطوات للانضمام للمنظومة.

وينشر موقع صدي البلد خطوات الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وهي كالأتي:

التسجيل على المنظومة.

تكويد السلع والخدمات.

التكامل الفني مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

التكامل الفني مع منظومة المتابعة.

تسجيل أجهزة نقاط البيع على منظومة الإيصال الإلكتروني.

تأتي تلك التحركات وفقا لتكليفات وزارة المالية برفع معدلات التثقيف الضريبي لكافة الممولين والمخاطبين بأداء الضريبي بما ينعكس علي رفع معدلات الحصيلة الضريبية.