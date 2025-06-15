الضرائب تعلن شروط قبول طلبات رد ضريبة القيمة المضافة

قدمت مصلحة الضرائب المصرية مجموعة من النصائح والحلول التوعوية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ ضمن تكليفات وزارة المالية لرفع معدلات التحصيل الضريبي.

وكشف مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ابرز الاجراءات المطلوبة لقبول طلب رد الضريبة علي القيمة المضافة.



قالت المصلحة انه ينبغي عند تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة؛ ضرورة أن يكون هناك نموذج شهادة موقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وتدل علي أحقية الممول فر الرد والإقرار بالمسئولية القانونية.

أوضحت المصلحة انه ينبغي توافر ذلك الشرط حتي لا يتم رفض الطلب.

نموذج الشهادة

وأرفقت مصلحة الضرائب المصرية نموذج الشهادة وإقرار بالمسؤلية القانونية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt