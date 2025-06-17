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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تعلن الموعد النهائي لانتهاء المنازعات الضريبية للممولين

الضرائب المصرية
الضرائب المصرية
محمد يحيي

نشرت مصلحة الضرائب المصرية تنويها للممولين بشأن طلبات انهاء المنازعات الضريبية ضمن سلسلة التيسيرات المقدمة لتحفيز المجتمع الضريبي.

قالت المصلحة في تقرير مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك؛ إنه الموعد النهائي لتلقي و تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية خلال الايام المقبلة.

وحددت مصلحة الضرائب المصرية اخر موعد لانتهاء مهلة انهاء المنازعات الضريبية عن الفترات الضريبية بنهاية يونيو الجاري وفقا لما تضمنه القانون رقم 160 لسنه 2024

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، من الممولين سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات باعتبارها فرصة لا تعوض.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد قدمت مجموعة من النصائح والحلول التوعوية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ ضمن تكليفات وزارة المالية لرفع معدلات التحصيل الضريبي.

وكشف مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ابرز الاجراءات المطلوبة لقبول طلب رد الضريبة علي القيمة المضافة.

قالت المصلحة انه ينبغي عند تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة؛ ضرورة أن يكون هناك نموذج شهادة موقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وتدل علي أحقية الممول فر الرد والإقرار بالمسئولية القانونية.

أوضحت المصلحة انه ينبغي توافر ذلك الشرط حتي لا يتم رفض الطلب.

نموذج الشهادة

وأرفقت مصلحة الضرائب المصرية نموذج الشهادة وإقرار بالمسؤلية القانونية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt

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