ضريبة مشاهدة سقوط الصواريخ| صورة فاتورة مطعم لبناني تصدم رواد السوشيال ميديا

أثار مطعم لبناني موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لفاتورة صادرة عنه أظهرت فرض رسوم إضافية على الزبائن نظير الجلوس في منطقة "التراس" المُطل على الجبهة الجنوبية.

وبحسب ما تم تداوله على موقع "فيسبوك"، فقد قرر المطعم، الواقع في منطقة حدودية جنوب لبنان، فرض مبلغ مالي إضافي على الزوار الذين يختارون الجلوس في التراس لمتابعة مشاهد إطلاق أو سقوط الصواريخ في المنطقة الحدودية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية مؤخرًا.

وتباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن الأمر يحمل طابعًا ساخرًا يعكس أسلوب الحياة في ظل الأزمات، بينما رأى آخرون أن الخطوة غير أخلاقية، وتستغل الأوضاع الأمنية لأغراض تجارية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.