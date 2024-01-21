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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوتان للتوعية في مجال الصحة الإنجابية ومخاطر بيئة العمل بالمنيا

صدى البلد

قالت وازرة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت ندوتين للتوعية بمستشفى الصحة الانجابية ، تناولت الندوة عدة موضوعات منها: أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج، وأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية ، وأهمية التغذية في مرحلة الانجاب، وندوة بالإدارة الصحية حول مخاطر بيئة العمل والمخاطر البيولوجية ومخاطر الحريق وخطة الطوارئ والاخلاء، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بمختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المراة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر اساسى ، وأهمية تمكينها إقتصادياً لتحقيق هذا الدور ، وتوفير كافة السبل لدعمها ، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات ، وأضافت مدير المديرية أنه نظم الندوة الأولى مكتب السلامة والصحة المهنية بمطاى – والتى ألقتها الكيمائية ألفت محمد مفتش بالمكتب ، والندوة الثانية الكيميائى حسن عبد الفتاح مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بموضوعات الندوة ، ومؤكدة إستمرار عمليات التوعية والتثقيف للمراة العاملة وأصحاب الاعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية ..

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وزارة العمل الصحة الانجابية مديرية عمل المنيا

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