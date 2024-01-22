هل تخبر الفتاة خطيبها بعلاقاتها السابقة؟.. أزهري يجيب

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، علي سؤال متصلة حول إنها لها علاقات سابقة، فهل تخبر من يتقدم لخطبتها أم تتكتم؟.

وقال العالم الأزهري، في تصريح له: "قولا واحدا عليكى التكتم على هذه العلاقات طالما ربنا سترك، فلا تفضحى نفسك، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ".

وتابع: "قبل الخطوبة ليس من حقه ولا من حقها، السؤال عن العلاقات السابقة، يمكن لا يتزوجوا وبعد كده يفضحوا بعض، حتى لو تزوجوا لا يكشفوا عن علاقات السابقة، طالما ربنا سترهم ".

كما أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، علي سؤال متصلة حول إنها مخطوبة ولديها عيوب صحية فهل تصرح بها لخطيبها أم تتكتم عليها؟.

وقال العالم الأزهري، في تصريح له: "الأمراض قسمين، فى أمراض بسيطة زى أنا عصبي وبخيل، أو مش بعرف أطبخ، ودى يمكن الإنسان يحاول يعالج العيوب دى، ويشتغل على نفسه".

وتابع: "والنوع الثاني هو الأمراض المنفرة والمعدية، يعنى فى مرض خطير، مش بخلف عندى مشاكل منفرة وتعجزية، وتؤثر على الطرف الأخر، لازم نخبر الطرف الأخر بها حتى يعرف ويختار هل يستمر ولا يمتنع عن استمرار الزواج".