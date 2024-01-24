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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة كوثر يونس تكشف كواليس فيلم مقسوم

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

أعربت المخرجة كوثر يونس، عن سعادتها بتجربة فيلم مقسوم، وهو أول فيلم روائي طويل بالنسبة لها، وأنها شاركت الفنانة ليلى علوي، قائلة :أول سبب لسعادتي أن ليلى علوي كانت بالنسبة لي سوبر ستار منذ الطفولة، وكنت بشوفها في الافلام كوني ابقى قدامها واخرج مشروعها حاجة كبيرة.

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الكواليس حسستني بدفا|سماء إبراهيم عن شخصيتها في فيلم مقسوم: الدور لم يكن سهلاً

وأضافت كوثر يونس، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كل شخصية من الشخصيات الثلاث كانت مختلفة في طريقة مذاكرتها للدور، قائلة : "ليلى علوي ليها طريقة مختلفة في المذاكرة، وإستعدت قبله بشهرين، وكانت بتتدرب على الدرامز وكانت بتتدرب على دورها في وبتراجع بشدة، وأن سماء إبراهيم متأثرة بالمسرح متعلقه بالارتجال ومن جوه  بتفضل تدور على حاجه جواها مختلفة تطلعها من العمق.

وتابعت انه كل واحد  من الفنانين كان جواهم حاجه شدتني، أعرف أكتر عنهم   كنت بحب أزورهم في بيوتهم واسمع منهم لاني مع معرفتي عنهم أكثر ساعدني في تضفير الشخصية الخاصة بهم في الفيلم بشكل أكبر.

 

 

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ليلى علوى المخرجة كوثر يونس برنامج كلمة أخيرة فيلم مقسوم

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