الكواليس حسستني بدفا|سماء إبراهيم عن شخصيتها في فيلم مقسوم: الدور لم يكن سهلاً

قالت الفنانة سماء إبراهيم، إن شخصية رانيا في فيلم "مقسوم" من الأدوار التي أثارت شغفها، وذلك لأسباب كثيرة في مقدمتها طاقة ليلى علوي، والمخرجة كوثر يونس التي حرصت على القراءة الجيدة والاهتمام بكل التفاصيل.

وأضافت سماء إبراهيم، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON"، أن الكواليس حسستني بدفا كبير وأني أكون صديقة ليلى علوي، وشرين رضا، وده لوحده كفاية إني أكون مبسوطة".

وأكملت: "دور رانيا منذ المكالمات الأولى لإخباري بالدور كنت فرحانة وعاملة زي الطفل المتشعبط وكنت متحمسة إني أذاكر لأن التحدي كان لطيفاً ممتزجًا بين السهل والصعب.



