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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن محطة الضبعة: مصر تدخل عصرا مختلفا من الطاقة المتجددة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه بعد مرحلة صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، يعقبها مرحلة بدء العمل بالمنشآت الكبرى للمشروع، موضحة أن المشروع يستهدف دخول مصر في مجال الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة دون وقود أحفوري.

 

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وأضافت لميس الحديدي، عبر برنامجها برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON، أن الأهمية لا تقتقصر على ذلك فقط، بل وتحدث نوع من القيمة العلمية المضافة من تدريب وتعليم والدخول في عصر مختلف من العلم والطاقة المتجددة.

  

وكان الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلادمير بوتين، تشاركا عبر رابط فيديو، الثلاثاء، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.وتنفذ شركة "روساتوم" الحكومية الروسية أعمال الإنشاءات، وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" أن المحطة ستتكون من 4 وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاوات.

 

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