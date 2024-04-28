حرب ثلاثية| سر هجوم الشيخ الأزهري على ميار الببلاوي.. و"العرافة" تخرج عن صمتها: ساكتة ليه

الهجوم علي ميار الببلاوي.. تصدرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأيام الماضية، وذلك عقب ظهورها في فيديو خاص بها وهي تهاجم الداعية محمد أبوبكر والإعلامية بسمة وهبة، بسبب ظهورها في برنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة، وهي الحلقة التي تسبّب فى اشتعال الأزمة.

وتصدر فيديو الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب انهيارها وانفعالها الشديد بسبب هجوم الداعية محمد أبوبكر عليها عقب تصريحاتها المثيرة للجدل خلال حلقة الإعلامية بسمة وهبة، وقالت ميار الببلاوي أنه خاض في عرضها والهجوم عليها بسبب حلقتها مع بسمة وهبة في برنامج "العرافة" والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، بسبب تصريحاتها كونها عادت لزوجها عقب طلاق 11 مرة، مما جعل الداعية محمد أبوبكر يتهمها بالزنا.

ميار الببلاوي

بسمة وهبة تخرج عن صمتها

وقامت الإعلامية بسمة وهبة، بنشر فيديو ترد فيه علي تصريحات الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي حول برنامج العرافة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "عمرى الحقيقة ما رديت على حد حتى لو كلامه كذب، في العرافة ناس كتير تكون طلعت وحلقاتها تكون معملتش تريند أو عملت تريند وعايزين تاني، فبيتقولوا حاجات لنفسهم ويعملوا فضايح لنفسهم في سبيل التريند".

وعقبت بسمة وهبة: "أنا بطنش وأقول خليهم ياكلوا عيش، فيه كلام اتسرعتي وقلتيه والنبي يا بسمة شيليه، وقلت لك من العين دي قبل دي، وطلبت الاعداد وشيلت اللي طلبتيه قبل ما انسي، اطلعي كذبيني، ساكتة ليه من يوم ما الحلقة اتعرضت ما دام مضايقة".

الإعلامية بسمة وهبة

اتهامك باطل

ووجهت بسمة وهبة حديثها إلي الشيخ محمد أبو بكر، قائلة: "مبحبش اللي بيجي على الولايا، الشيخ وصل بيه الأمر أنه يوصفك بالزنا، بحب الأزهر ورجال الدين، ومبحبش حد ييجي جنب شعرة منهم، دا مش نفس نهج سيدنا النبي أبدا، مينفعش الكلام اللي قلته دا بيتعارض مع الخطاب الديني، هاتلي 3 شهود غيرك يؤكدوا حكم الزنا او اقرار من الطرفين، حضرتك ضيف مش شيخ وعاوز تعمل تريند".

واختتمت بسمة وهبة حديثها: "عوزة اقول في حق الاخت ميار انها مقالتش انها جابت محلل، حضرتك جبت الكلام دا منين، العهدة علي الراوي وهي مقالتش انها جابت محلل، اتهامك ليها باطل".

مكنتش مبسوطة بالحلقة

وردت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي علي فيديو الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتبت في منشور لها: "رغم تحفظى على الجزء الاول واستخدام نفس الاسلوب الى كان مزعلنى ومخلينى فاقده تركيزى فى الرد فى الحلقه الا انى هرد على الجزئيه بتاعت البوليكه.. انا بعد الحلقه مفتحتش بقى ولا اهتميت ايه الى عمل تريند ولا لا انا مكنتش مبسوطه بالحلقه عموما لكن كنت مبسوطه بانى هكون معاكي".

وتابعت: "لان اشهد الله انى بحبك جدا فى الله لموقف عملتيه معايا فى بدايتنا الاعلاميه وسابلك معزه فى قلبى لانى مبنساش المعروف، عموما طريقتك فى الكلام عنى مضايقانى انا فعلا متكلمتش رغم المصايب الى حصلتلى بعد الحلقه لانى قلت شويه والموضوع هيموت يعنى مجريتش ورا ترند ولا فضحت نفسى ولا كذبت زى محضرتك تفضلتى، لكن بمجرد ما الشيخ اتكلم ايوه مكنش ينفع اسكت ولازم ادافع عن نفسى واى حد كان بيقولى بسمه السبب بقولهم انا وحت بارادتى وانا الى جاوبت على الاسئلة بس هى مكنتش بتدينى فرصه للتوضيح".

واضافت: "فعلا كنت مضايقه من الطريقة جدا ودا افقدنى تركيزى تماما وبالنسبه للمونتاج قلت ان فى حاجات كتير اتمنتجت ودا حضرتك اقريتيه لكن مقلتش انك ركبتى صوت وكده.. بسمه شكرا لنصيحتك لابنى وشكرا على دفاعك عنى بس رجاء اتكلمى عنى بطريقة غير كده لانك عارفه انى مستاهلش أي اهانة ولا تجاوز اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفرلنا اجمعين وبرضه احبك فى الله".

منشور ميار الببلاوي

تصريحات الشيخ الأزهري

وفي تصريحات له، علق الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريحات الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، والتي قالت فيه: "اتطلقت من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبتي في الإنجاب"، وعلق محمد أبو بكر: "مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة".

وتابع: "ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة، هل ينفع لما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورق؟، لا يمكن ذلك وهذا احتيال وزنا ولا يصلح، ولو اتجوزت وبيتت النية إنها تزهق الراجل دا علشان يطلقها فلا يصلح.