لميس الحديدي: الجمهور أصيب بصدمة من قصة صلاح لمعرفة الخبر من ليفربول

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن اليوم يشهد مباراة منتخب مصر مع فريق كاب فيردي في أمم إفريقيا في ثالث مباراة في النسخة والخيارات إما العبور أو الرحيل بعد تعادل لمبارتين وأداء باهت"

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" الفوز يؤهلنا للدور 16 أما التعادل أو الخسارة بندخل في حسبة " برمة ط في قصة شديدة التعقيد".



وقالت الحديدي أن غياب محمد صلاح في التشكيل القادم أصاب الجمهور بصدمة وغضب من محمد صلاح والغضب ليس فقط من صلاح ولكن من إتحاد الكرة أو أطبائنا الذي لم نعرف منه أي شيء عن تفاصيل الاصابة والمغادرة بل عرف الجمهور من الصحافة البريطانية ومن وكيل محمد صلاح "

واصلت : "إصابة صلاح أكثر صعوبة لانها ليست فقط شد في العضلة الخلفية كما قال الاتحاد المصري لكرة القدم و لكن قد تصل إلى تمزق في العضلة الخلفية وبالتالي تصل فترة العلاج لمدة قد تصل إلى ثلاثة اسابيع إلى أربعة اسابيع".

إصابة بسيطة



أضافت ساخره ": الي عاوز يعرف أي اخبار عن المنتخب بقى يتابع الصحافة الاجنبية البريطانية والي عاوز يتابع أخبار صلاح يتابع رامي عباس وكيل اللاعب أو نادي ليفربول الذي كشف حقيقة الإصابة حيث أن ليفربول طلب أشعة صلاح ووجد إن الإصابة مش زي ما بيقول اتحاد الكرة المصري ولا أطباء الاتحاد .مش عارفة الاتحاد ممكن خايف يقلقنا فقال أنها إصابة بسيطة.