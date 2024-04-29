ميدو: لازم نعرض محمد عبدالمنعم على أخصائي نفسي بسبب احتفاله المثير

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب احتفاله المثير بهدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحاول أفهم إيه اللي يخليك وأنت جايب جون في ماتش مهم ومفروض دي أسعد لحظات حياتك انك تعمل حركة زي دي إيه الحاجة اللي يتفكر فيها تخليك تعمل كده بعد ما تجيب جون إيه اللي خلاك تفكر في كده".



وأضاف: "أنا مش قادر أفهم، هل الجيل ده كان بياكل حاجة وهو صغير غير اللي جيلنا كان بياكلها، المياة فيها حاجة، أنا مش قادر افهمبطنك ايه اللي كانت وجاعك، يعني هل في لعيب كان متعور في ركبته قبل كده بعد ما يجيب جون هيبوس ركبته ".





وتابع: «الأقبح من طريقة الاحتفال العذر اللي طلع بيه محمد عبدالمنعم، معرفش إيه الحالة النفسية إللي تخلي لعيب يعمل كده،أنا لا أطالب بعقابه ولا أحب الأذى لحد".



وأتم :"أنا لو بشتغل في ملف كرة القدم بالنادي الأهلي لازم أعرض محمد عبدالمنعم، على أخصائي نفسي، لأن لا يمكن لعيب بيفكر بطريقة عادية اللي هو عنده توازن في أفكاره يبقى ده رد فعله بعد ما يسجل هدف يعمل كده، لا يمكن يكون ده تفكير طبيعي أنا مشوفتهاش قبل كده".