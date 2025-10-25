استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 25 / 10 / 2025 من محطة مصر برمسيس الرحلة الثامنة والعشرون بالقطار رقم ( 1940 ) ، وعلى متنه مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية"، والتي تنفذها وزارة النقل وممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة دعمها الإنساني للأشقاء السودانيين وتقديم كافة أوجه المساندة لهم لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى بلادهم في أمان .

وبتسيير هذه الرحلة ، ارتفع عدد الركاب الذين استفادوا من المشروع إلى 26.584 راكبًا ، وذلك من خلال تنسيق متكامل مع مختلف الجهات المعنية ، ووفق خطة تشغيل دقيقة تضمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة .

ويأتي تسيير هذه الرحلات تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل .

هذا ومن المقرر أن يصل القطار أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً ، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة مريحة وآمنة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن مشروع "العودة الطوعية" تجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني، وتعكس التزام مصر الدائم بدعم ومساندة الأشقاء في السودان .