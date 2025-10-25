وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العبور الجديدة

عقب جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينه العبور الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطه تطوير الأحياء المختلفة وأعمال التطوير بالمدينة، حيث تم تطوير وصيانه الطرق والمحاور والميادين وتخطيط الشوارع والطرق وإقامة محطات انتظار سيارات ووضع اللافتات الإرشادية وتنفيذ أعمال الإنارة والزراعات بالطرق وكذلك الأعمال الجارية وتطهير مطابق الصرف.

أسعار النفط تسجل 7%مكاسب أسبوعية بعد فرض عقوبات على روسيا وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

كما تناول الاجتماع موقف إزالة التعديات والمخالفات والمخطط طرح عدد من الأراضي والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، كما تابع وزير الاسكان موقف تقنين الأراضي المضافة لمدينه العبور الجديدة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بالانتهاء من الملفات المتبقية فيما يخص ملف تقنين الأوضاع وطرح كافة الأراضي الشاغرة للمستثمرين لتعظيم الاستفاده منها.

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، موقف الفرص الاستثمارية بعدد من الأراضي والخدمات المقترح تنفيذها بعدد من الأراضي من خدمات تعليمية وصحية ومعارض وأنشطة اجتماعية بجانب الاستثمارات العقارية والتجارية بالمدينة.