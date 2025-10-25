قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

كريم عاطف

أقدمت شركة جنرال موتورز الأميركية على تسريح أكثر من 200 موظف، في خطوة جديدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة بعض القطاعات وخفض التكاليف، بهدف تعزيز الأرباح وسط تحديات الصناعة المتزايدة، وفقا لما أوردته شبكة CNBC.

جنرال موتورز

وتركزت عمليات التسريح في قسم هندسة التصميم، حيث استهدفت بشكل خاص المهندسين المتخصصين في التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، والذين يعمل معظمهم في المركز التكنولوجي العالمي للشركة في منطقة مترو ديترويت.

وفي بيان رسمي، قالت جنرال موتورز: "نعمل على إعادة هيكلة فريق هندسة التصميم لدينا من أجل تعزيز قدراتنا الأساسية في تصميم البنية المعمارية للمركبات، وبناء على ذلك تم إلغاء عدد من الوظائف المتعلقة بمهام CAD، ونحن نثمن مساهمات جميع الموظفين المتأثرين بهذه القرارات".

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

ورفضت الشركة الكشف عن العدد الدقيق للموظفين الذين تم تسريحهم، لكن مصدرا مطلعا أكد لـ CNBC أن الرقم يتجاوز 200 موظف، وهو ما تم تداوله أيضا في تقرير لوكالة بلومبرج.

أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في جنرال موتورز

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه شركات صناعة السيارات، التقليدية والكهربائية على حد سواء، ضغوطا متزايدة لإعادة هيكلة عملياتها وسط تباطؤ في نمو الطلب العالمي. 

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

