جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

أقدمت شركة جنرال موتورز الأميركية على تسريح أكثر من 200 موظف، في خطوة جديدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة بعض القطاعات وخفض التكاليف، بهدف تعزيز الأرباح وسط تحديات الصناعة المتزايدة، وفقا لما أوردته شبكة CNBC.

وتركزت عمليات التسريح في قسم هندسة التصميم، حيث استهدفت بشكل خاص المهندسين المتخصصين في التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، والذين يعمل معظمهم في المركز التكنولوجي العالمي للشركة في منطقة مترو ديترويت.

وفي بيان رسمي، قالت جنرال موتورز: "نعمل على إعادة هيكلة فريق هندسة التصميم لدينا من أجل تعزيز قدراتنا الأساسية في تصميم البنية المعمارية للمركبات، وبناء على ذلك تم إلغاء عدد من الوظائف المتعلقة بمهام CAD، ونحن نثمن مساهمات جميع الموظفين المتأثرين بهذه القرارات".

ورفضت الشركة الكشف عن العدد الدقيق للموظفين الذين تم تسريحهم، لكن مصدرا مطلعا أكد لـ CNBC أن الرقم يتجاوز 200 موظف، وهو ما تم تداوله أيضا في تقرير لوكالة بلومبرج.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه شركات صناعة السيارات، التقليدية والكهربائية على حد سواء، ضغوطا متزايدة لإعادة هيكلة عملياتها وسط تباطؤ في نمو الطلب العالمي.