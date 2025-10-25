قبل منة شلبي.. نجوم تزوجوا سرا وكشفوا عنه بعد فترة

تصدر زواج منة شلبي من أحمد الجنايني محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، فبعد أسابيع من الجدل والتكهنات التي اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وقد حاولت منة شلبي أن تخفي هذه الزيجة لاطول فترة ممكنة الا ان وثيقة الزواج كشف المستور وهو ما حدث مع بعض النجمات مثل مصطفى شعبان ونسرين طافش وهو نا ترصده فى التقرير التالي.

منة شلبي وأحمد الجنايني

بدأت قصة الجدل حول زواج منة شلبي قبل أيام عندما تم تداول وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون أي تعليق رسمي من الطرفين، مما أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات.

بعض رواد مواقع التواصل رجّحوا أن تكون الوثيقة حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مزيفة أو مفبركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومع امتناع المأذون الشرعي الذي أجرى عقد القران عن الإدلاء بأي تصريحات، ازداد الغموض أكثر، حيث أكد أن أصحاب الشأن فقط هم من يحق لهم الكشف عن تفاصيل الزواج.

تم عقد قران منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني قبل نحو أسبوعين في أجواء عائلية هادئة وسط تكتم شديد من الطرفين، بحضور عدد محدود جدًا من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عبر ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، حيث كانت منة ترغب في أن يكون هذا الظهور إعلانًا رسميًا للزواج، خاصة مع تكريمها خلال المهرجان ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، إلا أن الثنائي تراجع في اللحظات الأخيرة عن الفكرة وفضّلا تأجيل الإعلان احترامًا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبة منهما في الحفاظ على الخصوصية.

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بينما فى أبريل قبل الماضى خرجت عديد من الأقاويل والأخبار التى تؤكد زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب وذلك بدون أى زفاف او صخب إعلامى.

كان سبب عدم إعلان مصطفى شعبان الزواج مرض والده الذى كان طريح الفراش ودخل المستشفى وبعد مرور الأزمة الصحية لوالده قرر اتمام الزواج ولكن دون ضجيج.

وأعلن مصطفى شعبان، زواجه رسميا قائلا مع عمرو الليثى: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف، والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس".

وأضاف مصطفى شعبان: "خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم"، متابعًا: "والدي قال لي لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده السبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، لكن تمت في النهاية.

كما تحدث مصطفى شعبان عن هدى الناظر :"لدينا حلم وأهداف مشتركة، وقواسم مشتركة في القراءة والفكر وحوار ذكي قد نختلف في بعض الأمور، لكنها اختلافات لا تؤثر في العلاقة، لأننا نستمع لبعض، ونستفيد من الآراء المختلفة، وأنه كان أول من اعترف بحبه لزوجته.

وأضاف أنه أعجب بها على مراحل، وأخذنا وقتًا في التعرف على بعضنا البعض والحمد لله لا توجد خلافات بيننا، وإذا حدث شيء، فأنا مستعد للصلح فورًا وهذه قيم نبني عليها علاقتنا المستوحاة من تعاليم والدي، الذي كان دائمًا يحرص على أنه لا يفوت يومًا دون حل أي مشكلة قد تحدث.

نسرين طافش

فاجأت الفنانة التونسية نسرين طافش جمهورها بخبر زواجها خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين طافش: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

هذا التصريح أثار تفاعلًا كبيرًا بين محبيها ومتابعيها؛، حيث قدموا لها التهاني متمنين لها حياة سعيدة ومستقرة. لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول زوجها أو مكان شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.