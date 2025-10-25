فرح الزاهد : سعاد نموذج للمرأة التى تعيش وجعا داخليا.. خاص

كشفت الفنانة فرح الزاهد تفاصيل جديدة عن شخصيتها فى مسلسل “لينك” المعروض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد : "سعاد" امرأة تنتمي إلى طبقة اجتماعية متوسطة، تعيش تحديات يومية بين مسؤوليات الأمومة والحياة الزوجية، لكنها في العمق شخصية تتعرض لعنف نفسي صامت، مؤلم وغير مرئي، وهو أصعب كثير من العنف الجسدي، والذى تناولته الدراما فى بعض الأعمال، بل يسلط الضوء على نوع آخر من العنف لا يتم الحديث عنه كثيرًا: الإيذاء النفسي، التهميش، الإلغاء، الضغوط المتراكمة، و"سعاد" نموذج لنساء كثيرات يعشن وجعًا لا يرى، ولا يسمعه أحد.

أداء فرح الزاهد

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصر أساسي في نجاح المسلسل،

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.