توتا: تعاوني مع ياسمين رئيس فى ماما وبابا من أجمل مفاجآت العمل.. خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا، عن رأيه فى التعاون مع الفنانة ياسمين رئيس، فى فيلم "ماما وبابا"، الذى حقق نجاحا كبيرا.

وقال محمد عبد الرحمن توتا ، فى تصريح لموقع صدى البلد : التعاون مع الفنانة ياسمين رئيس ، كان من أجمل مفاجآت هذا العمل، وكنت سعيدًا للغاية بهذه التجربة، لأنها فنانة موهوبة بكل معنى الكلمة، وتتمتع بحضور قوي وشخصية متفردة على الشاشة، ولديها قدرة غير عادية على الغوص في أعماق الشخصية التي تؤديها.

وأضاف توتا: ياسمين رئيس تجيد التعبير عن مشاعرها بصدق شديد يصل إلى قلب المشاهد دون عناء، وقد تعاونا سويا من قبل فى فيلم "لص بغداد"، وكان لها طابع كوميدي من خلال شخصيتها، وشعرت بارتياح كبير في التعامل معها.

فيلم ماما وبابا

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

وقد شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.