حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
فن وثقافة

توتا: تعاوني مع ياسمين رئيس فى ماما وبابا من أجمل مفاجآت العمل.. خاص

أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا، عن رأيه فى التعاون مع الفنانة ياسمين رئيس، فى فيلم "ماما وبابا"، الذى حقق نجاحا كبيرا. 

وقال محمد عبد الرحمن توتا ، فى تصريح لموقع صدى البلد : التعاون مع الفنانة ياسمين رئيس ، كان من أجمل مفاجآت هذا العمل، وكنت سعيدًا للغاية بهذه التجربة، لأنها فنانة موهوبة بكل معنى الكلمة، وتتمتع بحضور قوي وشخصية متفردة على الشاشة، ولديها قدرة غير عادية على الغوص في أعماق الشخصية التي تؤديها.

وأضاف توتا: ياسمين رئيس تجيد التعبير عن مشاعرها بصدق شديد يصل إلى قلب المشاهد دون عناء، وقد تعاونا سويا من قبل فى فيلم "لص بغداد"، وكان لها طابع كوميدي من خلال شخصيتها، وشعرت بارتياح كبير في التعامل معها. 

فيلم ماما وبابا 

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 

وقد شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

جنرال موتورز
كارولين عزمي
الشرقية
منة شلبي وأحمد الجنايني
