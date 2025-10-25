برافو جدا.. إلهام شاهين توجه رسالة شكر للقائمين على مهرجان الجونة

وجهت الفنانة الهام شاهين الشكر لجميع القائمين على مهرجان الجونة، بعد ختام الدورة الثامنة مساء أمس الجمعة.

ختام مهرجان الجونة

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «آخر ليلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.. الدورة التامنة من أهم وأقوى الدورات.. فعاليات مكثفه جدا كل يوم ما بين ندوات ومناقشات ومعارض وعروض أفلام.. حقيقي كل شئ منظم على أعلى مستوى».

وأضافت: «شكرا للإخوة الأصدقاء الغاليين سميح ونجيب ساويرس.. شكرا للصديق عمرو منسي وكل فريق العمل معه.. شكرا ماريان خورى.. شكرا لكل الجنود المجهولة وراء الكواليس على مجهودهم الكبير.. برافو جدا.. وإن شاء الله نلتقي دايما على خير.. وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق».